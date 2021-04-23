Gaziantep'te 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, bir depoda yapılan aramada 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, depoda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, bir depoda yapılan aramada 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, depoda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda kaçak sigara kağıdı bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Şahinbey ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Baskın yapılan adresteki aramada; 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, depoda bulunan şüpheliye gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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