Gaziantep'te 2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu yapıldı
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Gaziantep'te 2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu yapıldı

Gaziantep'te 2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu yapıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince "2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu" yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesince "2. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu" yapıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Paksoy, sempozyumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirildiğini belirtti.

Endonezya Gadjah Mada Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Dr. Wawan Mas'udi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve eski Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç'in konuşmaları ardından sempozyum sunulan bildirilerle devam etti.

20 ülkeden 50'den fazla bildiri sunulan 70'den fazla akademisyenin katıldığı sempozyumda "Tüm boyutlarıyla Kovid-19'un etkileri" ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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