Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

02.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:10
Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde önceden belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ton kaçak akaryakıt ve 54 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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