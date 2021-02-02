Gaziantep'te 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
02.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:10
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde önceden belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ton kaçak akaryakıt ve 54 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak