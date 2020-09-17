DHA YURT BÜLTENİ - 19

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Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildiGAZİANTEP'te bir depoya yapılan baskında satışa hazır hale getirilmiş 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
17.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:31
Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi
GAZİANTEP'te bir depoya yapılan baskında satışa hazır hale getirilmiş 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'ndeki depoda sahte deterjan bulunduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler yaptıkları takibin ardından depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş toplam 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirilirken, içeride bulunan ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA