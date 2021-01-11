GAZİANTEP - 2 ton 210 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
11.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:15
Gaziantep'te jandarma ekipleri, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün ele geçirdi.
Gaziantep'te jandarma ekipleri, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesinde yol kontrolü yaptığı sırada arka arkaya gelen 5 aracı durdurdu.
Araçlarda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün buldu.
Ekipler, araçta bulunan 5 şüpheliye 33 bin 610 lira idari para cezası kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak