GAZİANTEP - 2 ton 210 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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GAZİANTEP - 2 ton 210 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

11.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:15

Gaziantep'te jandarma ekipleri, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün ele geçirdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesinde yol kontrolü yaptığı sırada arka arkaya gelen 5 aracı durdurdu.

Araçlarda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün buldu.

Ekipler, araçta bulunan 5 şüpheliye 33 bin 610 lira idari para cezası kesti.

GAZİANTEP - 2 ton 210 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
GAZİANTEP - 2 ton 210 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
GAZİANTEP - 2 ton 210 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
GAZİANTEP - 2 ton 210 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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