Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu
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Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, gizli bölmelerde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu
25.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:41

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, gizli bölmelerde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonunda kaçak sigaraların sevk edileceğini saptayan polisler, Sanayi Mahallesi'nde 2 TIR'ı düzenlediği operasyonla durdurdu. Polislerin aramasında, TIR'ların dorsesindeki gizli bölmelerde 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüleri gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA

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