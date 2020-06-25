Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, gizli bölmelerde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, gizli bölmelerde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonunda kaçak sigaraların sevk edileceğini saptayan polisler, Sanayi Mahallesi'nde 2 TIR'ı düzenlediği operasyonla durdurdu. Polislerin aramasında, TIR'ların dorsesindeki gizli bölmelerde 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüleri gözaltına alındı.

Kaynak: DHA