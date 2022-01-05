GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 2 şirkete FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 2 şirkete yönelik FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şirkete yönelik operasyon yaptı. Ekipler, 2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri tespit edilen toplam 6 şüpheli şahsı yapılan eşzamanlı operasyon ile yakaladı. Yakalanan şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.