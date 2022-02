Gaziantep'te 2 pitbullun küçük Asiye'ye saldırısıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin haklarında "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa Y, Süheyla K, Zeliha C. ile tutuksuz yargılanan sanıklar site yöneticisinin ağabeyi Mahmut E. ile Zeynep C. katıldı. Site yöneticisi Mustafa E. de sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmada, Asiye ile babası Hüseyin, annesi Zeynep Ateş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Mustafa Y, köpekleri yaklaşık 10 ay önce arkadaşı Osman K. ile birlikte Mersin'den getirdiklerini belirterek, "Sarı olan ve ismi 'Zomo' olan köpeği Osman K, ismi Asil olan siyah köpeği de ben sahiplendim. Daha sonra köpeğe bakamadığımdan çevremdekilere sahiplenmek isteyen var mı? diye sordum. Sitemizde oturan Zeynep C, kendisinin bakacağını söyledi ve kendisine verdim. Olaydan 3-4 ay önceydi. O saatten sonra köpeğin hiçbir bakımını üstlenmedim. Zeynep C. köpeğin mamasını alarak aşısını yaptırdı." diye konuştu.

Tutuklu sanık Süheyla K, sitede yönetiminde 2017 yılında sekreter olarak çalışmaya başladığını, "Asiye doğduğu andan itibaren çok sevdim, ailesine maddi, manevi yardımda bulundum." dedi.

Mustafa Y'nin olaydan 3 ay önce köpeklerden birini göndermek istediğini, Osman'ın ilgilenmediğini belirten Süheyla K, şunları söyledi:

"Ben de bunun üzerine 'acele etme' dedim. Sitede hayvan sevgisi olan Defne hanım var. Site yönetiminde temizlik ve çay işlerine bakan Zeliha C. ile birlikte Defne hanıma durumu ilettim. Defne hanım 'ben sahiplenemem ama sokağa gitmesin sahiplendiririm' dedi. Bunun üzerine Mustafa Y'ye durumu ilettim. Sonra bana 'ben Osman'ı korkutmak için köpeği göndereceğimi söyledim yoksa Osman oğlundan ayrılmaz.' dedi. Bu durumu Defne hanıma mesajla ilettim, mesajlar duruyor. Söylendiği gibi köpek bana ait olsaydı böyle bir mesaj atmazdım. Bu şekilde Zomo isimli köpek gönderilmedi, kesin bir şekilde sahiplenen de çıkmadı. Bir şekilde ortada kaldı, bu durum karşısında Zomo isimli köpekle herkes ilgilenmeye başladı. Hayvanları sevdiğimden dolayı mama aldım, köpekle ilgilendim. Gördüğümde sadece severdim. Ara sıra mama verirdim. Köpeklere sahip çıkmadım, hayvanları çok sevdiğimden dolayı ara sıra ilgilendim. Olayda herhangi bir kusurum ve kastım bulunmamaktadır."

"Asiye'nin örgülü olan saçları Asil isimli köpeğin ağzına girdi"

Tutuklu sanık Zeliha C, siteye taşındıklarında köpeklerin olduğunu, ne kendisinin ne de kardeşinin köpeği sahiplenmediğini ancak zaman zaman beslenmesini yaptığı ve gezdirdiğini aktararak, olay günüyle ilgili şunları söyledi:

"Site yönetiminin ofisinde oturuyorduk, Asiye geldi saçları örülüydü, biraz şakalaştık, sonra annesi geldi. Zomo havlıyordu, bunun üzerine Asiye köpeklerin yanına gitmek istedi. Annesi de izin verince köpeklerin yanına gittik, köpekleri kulübelerinden çıkardım. Öncesinde Asiye bir süre kulübede köpekleri sevdi. Asiye ile birlikte köpekleri gezdirip basketbol sahasına bıraktım. Asiye'yi dışarı çıkarttım, kapının sürgüsünü çektim, köpekler oynamaya başladı. Ben köpeklerin yanındaydım. Dışarıda bulunan Asiye ara sıra içeriye giriyordu, kendisini çıkarıyordum. En son Asiye dışarıdayken köpeklerin boğuştuğunu görünce, koşarak benim yanıma geldi. Ben tekrar dışarı çıkmasını söyledim ancak bana doğru koştu bu sırada Zomo isimli köpeğin zincirine takılarak düştü. Asiye'nin örgülü olan saçları Asil isimli köpeğin ağzına girdi. Ben çıkarmaya çalıştım. Köpek bu sırada huysuzlaştı ve saldırmaya başladı. Bağırıp çevreden yardım isteyince olay yerine insanların gelmesiyle köpekler saldırganlaştı ve Asiye'yi ısırdılar. Daha sonra çevredekiler müdahale ederek Asiye'yi hastaneye götürdü."

Tutuksuz Zeynep C, olaydan sonra dershaneden geldiğini ve site içerisinde kalabalık olduğunu ifade ederek, "Ben döndüğümde Zomo'nun yüzünde kan vardı. Yaralandığını düşündüm, köpeğe sarıldım. Çevredekiler ve jandarma tepki gösterdi. Daha sonra gözaltına alındım. Olayı daha bu şekilde öğrendim. Kesinlikle köpeklerin sahibi değilim, sadece ara sıra köpekleri sevmek için yanlarına giderim. Ben köpekleri çok sevdiğimden dolayı ilgilendiğimi söyledim, sahibi olduğumu söylemedim." dedi.

Tutuklu sanık Mustafa E, sitede 3 yıldır yönetici olduğunu dile getirerek, "Mustafa Y. köpeği sahiplendirmek istedi, daha sonra Zeynep C'nin sahiplendiğini duydum ve sabah akşam bakımını yaptı. Tasmasını ve ağızlığını alıp almadığını sorduğumda aldığını ancak yavruyken alıştırılmadığı için şu anda takamadığını söyledi. Ben kesinlikle köpeklere mama almadım. Köpeklerin bakımını üstlenmedim, zaten köpekleri sevmem. Sevmiş olsam mutlaka bir fotoğrafım ortaya çıkardı. Bu köpeklerin gezdirilmesinde birçok site sakini aktif olarak rol almıştır." diye konuştu.

Mustafa E, kameralardaki görüntülerin silinmesine ilişkin ise "Kamera görüntülerinin silinmesiyle ilgili bilgim yok. Kardeşim Mahmut'u aradım, telefon görüşmelerimi jandarmanın yanında hoparlörü açarak yaptım, uzaktan erişimle kameraların silinmesi talimatını vermedim." ifadelerini kullandı.

Mustafa E'nin ağabeyi tutuksuz sanık Mahmut E, güvenlik kameraları üzerine satış ve teknik servis işini yaptığını, site yönetiminin de bakım hizmetini yaptığını ve sitede 90'dan fazla kamera olduğunu belirterek, "Bana şifre sordular genelde taktığım kameralara koyduğum şifreleri jandarmaya söyledim, jandarma yanlış girdiği için kilitlenme olmuş, kilidi nasıl kaldıracaklarını da söyledim. Ancak görüntülerin silinmiş olduğu ortaya çıktı. Ben kesinlikle uzaktan erişimle görüntüleri silmedim. Kardeşimden böyle bir talimat vermedi." şeklinde savunma yaptı.

Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, sitede 2017'den beri apartman görevlisi olarak çalıştığını vurgulayarak, şunları anlattı:

"Köpeğin gönderileceği söylenince, Züheyla K, 'ben bu köpeğe bakarım' dedi. Sarı köpeğe Süheyla K. bakmaya başladı. Asil isimli diğer köpek ise, Mustafa Y'de kalmaya devam etti. Ancak eylül ayları gibi o da bakmak istemediğini ve göndereceğini söyledi. Bunun üzerine Süheyla onu da aldı. Güvenliğin bulunduğu yerde bir kulübe vardı. Daha sonra Süheyla hanım bir kulübe yapmamı söyledi, ben de bunun üzerine olaydan 1 ay kadar önce ikinci kulübeyi yaptım. Hatta Zeynep C. ve diğer görevli bana yardım etti. Aşısıyla ilgili de Süheyla ve yönetici Mustafa E. yapıyordu. Asil isimli köpeğin bakımını ise Mustafa Y. yapmaktaydı. Hatta aşılarını da olaydan yaklaşım 1,5 ay kadar önce veterineri arayarak yaptırmış ve parasını ödemişti. Aşı olayından 3-5 gün önce de 'Zomo' isimli köpeğin ayağını arı sokmuştu. Köpeği veterinere Zeynep C, Süheyla hanımın talimatıyla ve verdiği parayla sitede bulunan bir öğretmen hanımın arabasıyla götürmüştür. 'Zomo' isimli köpeği Züheyla K. istedi ve Mustafa E. de onun isteği üzerine Süheyla K'ye sahiplendirildi. Mustafa E. sitede büyük söz sahibidir. Onun istemediği hiçbir şey yapılamaz. Zomo isimli köpeğin de gönderilmesini istemedi ve Züheyla K. ile birlikte bakımını üstlendiler ve sahiplendiler."

Zeliha C'nin kendisi gibi çalışan olduğunu belirten Ateş, "Zeliha C, Süheyla K'nin talimatı üzerine köpeğin tuvaletini yaptırmak üzere gezdirir yemeklerini yedirirdi. Aynı şekilde Zeynep C. de köpekleri gezdirir ve yemeklerini verir. Sitede Mustafa E. ve Süheyla K'nin sözünün ve talimatının dışında bir şey yapılmaz. Eğer köpeğin gönderilmesini isteselerdi gönderilecekti. Onlar istemedikleri için kaldı." ifadelerini kullandı.

"Sen gidersin ama köpekler gidemez"

Süheyla K'nin köpeği koruduğunu anlatan Ateş, "Köpekler olaydan birkaç gün önce sitedeki süs köpeklerine saldırdı. Süheyla K, jandarma geldiğinde köpekleri götürmesin diye kapıcı dairesine sakladı ve bir gün boyunca köpekler kapıcı dairesinde kaldı. Bizim olaydan 2 gün önce bu saldırı olayından dolayı Süheyla hanıma artık köpeklerin büyüdüğünü ve tehlike oluşturduğunu bu nedenle gönderilmesi gerektiğini söyledim. Süheyla K, bunun üzerine köpeklerin buradan gönderilmeyeceğini hatta 'sen gidersin ama köpekler gidemez' diye konuştu." dedi.

Olay günü temizlik yaptığını aktaran Ateş, Süheyla K'nin telefonla aradığını "köpekler birisine saldırdı ama kime saldırdı bilmiyorum" dediğini aşağıya indiğinde ise çocuğunun hastaneye götürüldüğünü dile getirdi.

İddia edildiği gibi herhangi bir para talebinde bulunmadığını vurgulayan Ateş, "Mustafa E. bana mesaj attı, herhangi bir sıkıntı olursa yardım edeceğini söyledi. Devletimiz bize gerekli tüm desteği verdi. Devletimin adaletine güveniyorum." diye konuştu.

Ateş, kameraların hepsinin şifreli olduğunu, şifresiz kameramız olmadığını ve güvenlik odasına sadece Mustafa E. ile Züheyla K'nin girebildiğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu ekledi.

Ateş, soru üzerine "Mustafa Y. köpeği göndermek istediğinde Süheyla K, gönderilmesini istemedi. Bunun üzerine Süheyla, Zomo isimli köpekle birlikte Asil isimli köpeğe de bakmaya devam etti. Ancak Süheyla hanım Mustafa Y'ye 'Asil isimli köpeğin sahibi sensin ama ben Zomo ile birlikte ikisine de bakarım' dedi." ifadelerini kullandı.

Anne Zeynep Ateş de şunları söyledi:

"Kızım çocuk olmasından dolayı köpeklere ilgi ve alaka duyuyordu. Ben köpeklerden uzak tutmak istedikçe Süheyla K, 'çocuk hayvan sevgisiyle büyüsün' diyordu ve Asiye köpeklere alıştı. Olay günü dışarıdan bağrışma sesleri duyuldu gidip baktığımda köpeklerin kızıma saldırdığını gördüm, etraftan yardıma koşanlar oldu. Kızımı alıp hastaneye götürdüm. Asil isimli köpeğin Mustafa Y'ye Zomo isimli köpeğin Mustafa E. ile Züheyla K'ye ait olduğunu biliyorum. Her iki köpeğin de bakımları birlikte oluyordu. Zeliha C. ile Zeynep C. sahipleri değildir."

Tanık E.Ö, köpeklerden dolayı siteye girerken korktuğunu, jandarmaya şikayetçi olduğu için site yöneticisi Mustafa E. tarafından tehdit ve darp edildiğini söyledi.

Duruşmada bazı tanıklar dinlendi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanıkların müştekiler üzerinde baskı kurması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, 4 sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi gözeterek, tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme, dosyayı uzlaştırma komisyonuna gönderdi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.