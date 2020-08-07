Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafa çarpıştı: 11 yaralı
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Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafa çarpıştı: 11 yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafa çarpıştı: 11 yaralı
07.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:42

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep Nurdağı karayolunun 31. Kilometresi Cerityeniyapan mevkiinde, meydana geldi. İddiaya göre, Recep Ö. idaresindeki 46 AC 426 plakalı Tofaş marka otomobil ile Adem A. yönetimindeki 27 AAR 411 plakalı Renault marka otomobil hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki yaralıları kurtarılması için uzun süre uğraştı. Ambulans bekleyen yaralılar sıcaktan etkilenmesin diye vatandaşlar kendilerini gölgelik yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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