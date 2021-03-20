Gaziantep'te 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

20.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:46
Gaziantep'te 2 motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Nizip'te 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan ve 31 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Nizip'te 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan ve 31 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 2 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Benzer suçlardan 31 kaydı bulunan M.T, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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