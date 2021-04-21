Gaziantep'te 2 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Gaziantep'te 2 milyon 900 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kamyonette yapılan aramada 2 milyon 900 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kamyonette yapılan aramada 2 milyon 900 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek şüpheli Y.K'nın Adana'dan Gaziantep'e kendisine ait olan kamyonet ile gümrük kaçağı makaron getireceğini tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Sam Mahallesi Muammer Güler Bulvarı'nda yakaladı.

Şüphelinin kamyonetinde yapılan aramada 2 milyon 900 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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