Gaziantep'te 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

07.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:30
Gaziantep'te 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki iki araçta yaptıkları aramada 2 milyon 690 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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