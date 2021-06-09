Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
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Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir depoya operasyon düzenleyen KOM ekipleri 2 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Gaziantep'te bir depoya operasyon düzenleyen KOM ekipleri 2 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep'te kaçakçılara geçit vermiyor. KOM ekipleri Şehitkamil ilçesinde bulunan bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron bulunduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine harekete geçen KOM ekipleri belirlenen depoya operasyon düzenledi. Depo ile önünde bulunan tırda yapılan aramada 2 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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