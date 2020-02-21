Gaziantep'te 2 kilogram eroin ele geçirildi

21.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:38

Gaziantep'e uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, İncilipınar Mahallesi girişinde aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa süre sonra yakalandı. Sürücü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin adreslerinde, 2 kilogram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira, 1 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu ambalajı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA