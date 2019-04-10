Gaziantep'te 2 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kilo 82 gram eroin ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumdan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtan inerek kaçan N.G. isimli şüpheli kovalama sonucu yakalandı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları inceleme sonucu 3 paket halinde toplam 2 kilo 82 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli N.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
YORUMLAR