Gaziantep'te 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
26.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:19
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonunda, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonunda, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 10 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi.
Adresteki şüpheli S.C, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan