Gaziantep'te 2 kilo 480 gram esrar yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te 2 kilo 480 gram esrar yakalandı

Gaziantep'te 2 kilo 480 gram esrar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramada 2 kilo 480 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramada 2 kilo 480 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramalar sonucu 2 kilo 480 gram esrar maddesi ve 1 adet dijital terazi ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemlerinin de devam ettiği açıklayan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüleceğini ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 2 kilo 480 gram esrar yakalandı

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