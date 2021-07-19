GAZİANTEP'TE 2 KARDEŞİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
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GAZİANTEP'TE 2 KARDEŞİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Otagar yakınlarında meydana geldi. Hatay yönüne giden Vahit Demiral (47) yönetimindeki 38 KN 469 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Nazmi Cem Kocager'in kullandığı 34 DGA 299 plakalı cip çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Züleyha (9) ve Gülnur Demiral (11) isimli kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GAZİANTEP'TE 2 KARDEŞİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
GAZİANTEP'TE 2 KARDEŞİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
GAZİANTEP'TE 2 KARDEŞİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
GAZİANTEP'TE 2 KARDEŞİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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