Gaziantep'te 2 günde, 5 bin 409 kişiye yasak cezası KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Gaziantep'te, 2 günlük süreçte yasağı ihlal eden 5 bin 409 kişiye idari para cezası kesildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Gaziantep'te, 2 günlük süreçte yasağı ihlal eden 5 bin 409 kişiye idari para cezası kesildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde, Gaziantep'te güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde, dışarı çıkanlar tespit edildi. Denetimlerde, muafiyeti olmadan dışarı çıktığı belirlenen 5 bin 409 kişiye, idari para cezası yazıldı. Yasak olmasına rağmen açılan 3 iş yeri sahibine de idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: DHA