Gaziantep'te 2 gasp ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı Gaziantep'te gasp ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te gasp ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göllüce ve 8 Şubat mahallelerindeki gasp ve hırsızlıkların aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, zanlılar M.Ç. ve M.A'yı gözaltına aldı. Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA