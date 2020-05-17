Gaziantep?te 2 ev karantinaya alındı GAZİANTEP'te, koronavirüs tespit edilen kişi ile temasta bulunduğu kardeşinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tespit edilen kişi ile temasta bulunduğu kardeşinin yaşadığı 2 ev karantinaya alındı.

Organize Sanayi Bölgesinde bir kozmetik fabrikasında işçi olarak çalışan Nazım Karakuş (36) rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Doktorların şüphe üzerine yaptığı Covid-19 testi pozitif çıkan Karakuş, tedaviye alındı. Nazım Karakuş'un eşi ve 4 çocuğu ile temasta bulunduğu kardeşi Mesut Karakuş ve ailesinin Aşağı Arıl Mahallesi'nde yaşadıkları 2 ev karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin dezenfekte edilen evlerinin giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Nazım Karakuş'un temasta bulunduğu ailesi ve kardeşinin yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA