Gaziantep'te 2 ev karantinaya alındı Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 ev karantinaya alındı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 ev karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi'nde oturan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, yaşadıkları evlerin karantinaya alınmasına karar verildi.

Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu evler ile mahallede dezenfeksiyon yaptı.

Kaynak: AA