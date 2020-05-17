Gaziantep'te 2 ev karantinaya alındı
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 ev karantinaya alındı.
17.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:58
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 2 ev karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Aşağı Arıl Mahallesi'nde oturan 2 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, yaşadıkları evlerin karantinaya alınmasına karar verildi.
Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu evler ile mahallede dezenfeksiyon yaptı.
Kaynak: AA