Gaziantep'te 2 DEAŞ sanığına 16 yıl 3'er ay hapis cezası

14.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:28

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davanın 2 sanığı 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yasir Habib ile sanık avukatları katılırken, tutuksuz sanık Ayman Ramazan katılmadı.

Sanık Habib, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, 2016'da Oğuzeli ilçesinde Doğanpınar Karakolu sorumluluk bölgesi Suriye sınırında 4 "canlı bomba yeleği' ile patlayıcıların Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı.

Sanık Ramazan'ın patlayıcıların bulunduğu çantayı aracıyla alarak uzaklaştığını ancak güvenlik güçlerine yakalandığını, sanık Habib'in de patlayıcı ve patlayıcı bulunan çantalarda parmak izinin bulunduğunu belirten savcı, bu kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Habib'in tutukluluk halinin devamına, sanık Ayman Ramazan hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Kaynak: AA