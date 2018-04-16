İki Çocuğunu Bıçakla Öldüren Hamile Kadın Üçüncü Çocuğunu Doğurmak İstiyor
Gaziantep'te 6 gün önce kaynanasıyla tartıştıktan sonra 2 çocuğunu öldürüp intihar girişiminde bulunan kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Cani anne, 3. çocuğunu dünyaya getirmek istiyor.
Gaziantep'te 6 gün önce kaynanasıyle tartıştıktan sonra 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI
Gaziantep'te 9 Nisan Salı gecesinde meydana gelen olayda Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki 2 katlı evde çocukları, eşi ve eşinin annesiyle birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., evin alt katında oturan kaynanası Emine K. ile tartıştıktan sonra üst katta uyuyan 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı defalarca kez bıçaklayıp, ikinci katın terasından atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. 2 çocuğu da ölen anne Özlem K. ise 10 Nisan Çarşamba günü tedavisinin ardından taburcu olarak cezaevine gönderilmişti.
5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan tetkik ve tedavilerin ardından hamile olduğu belirlenen kadın, 13 Nisan Cuma günü sancıları nedeniyle özel izinle cezaevinden çıkarılarak, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Üçüncü çocuğunu doğurmak istediğini öğrenilen kadının, yapılan kontrol ve tetkiklerin ardından 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.
Özlem K. tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.
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Ne olursa olsun burda gelin suçlu Alalhin verdigi cani ondan baskasi alamaz büyük günah.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH HİDAYET ETSİN MÜSLÜMANLIKTAN DİNİMİZDEN NE KADAR UZAKLAŞIRSAK O KADAR ZARAR GÖRÜYORUZ. ŞAYTAN VESVESİ GELİP BULUYO İSTER KAPALI İSTER AÇIK İÇİNDE OLMADIMI BEYİN GİDİYO. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Has sektörCevap Yaz Yayından Kaldır
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BENİM AKLIM ALMIYOR 80 YAŞINDAKİ PAŞAYA CEZA VERİNCE NE OLACAK KİNDAR BİR YAPI VAR BU ÜLKE NELER GÖRDÜ NELER HERKES GELİP GEÇİCİCevap Yaz 3 Yayından KaldırSEN SUS : LAN VATAN HAİNİ! GEREKİRSE 120 YASINDA OLSUN VATANINA BAYRAĞINA İHANET EDEN HER İTE BU MİLLET HESAP SORACAK!! BUNU AKLINA SOK. VATANA İHANET EDEN BABAN OLSA YİNE AFFETMEYECEKSİN BİRAZ KANIN NAMUSUN VARSA BUNA İZİN VERMEZSİN ZATEN. O KADAR İNSAN HİÇ UĞRUNA MI ŞEHİT OLDU . ADİLİK YAPMAYINYayından Kaldır