Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir adrese yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

18.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:02
Gaziantep'te 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'te bir adrese yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat 2020 Pazartesi günü, Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde bir ikamete operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalan şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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