Gaziantep'te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydıntepe Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 866 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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