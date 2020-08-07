Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye 'maske' ve 'mesafe' tutanağı GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 765 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 765 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin dün kent genelinde yaptığı denetimde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 765 kişiye uyarı tutanağı düzenlendiği ifade edildi. Kontrol edilen bin 100 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA