Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye 'maske' ve 'mesafe' tutanağı
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 765 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
07.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:17
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 765 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, polis ekiplerinin dün kent genelinde yaptığı denetimde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 765 kişiye uyarı tutanağı düzenlendiği ifade edildi. Kontrol edilen bin 100 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Kaynak: DHA