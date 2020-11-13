Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı
13.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:25
Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı Gaziantep'te aracın kaputuna gizlenmiş halde gümrük kaçağı 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te aracın kaputuna gizlenmiş halde gümrük kaçağı 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil İlçesinde bulunan bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş halde 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR