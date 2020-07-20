Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
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Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 674 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
20.07.2020 08:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:14

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 674 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 674 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca, 221 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: AA

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