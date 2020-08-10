Gaziantep'te 2 bin 651 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 651 kişiye işlem yapıldı.

Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 651 kişiye işlem yapıldı.

Vaka sayılarının yüksek olduğu illerden Gaziantep'te polis ekipleri kurallara uymayanlara ceza yazmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2 bin 651 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetlenen 425 iş yerinden 3'üne de gerekli yasal işlemler yapılırken, tedbirlere uyulmadığı tespit edilen 4 düğün salonu hakkında idari işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA