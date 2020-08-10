Gaziantep'te 2 bin 651 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 651 kişiye işlem yapıldı.
10.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:03
Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 651 kişiye işlem yapıldı.
Vaka sayılarının yüksek olduğu illerden Gaziantep'te polis ekipleri kurallara uymayanlara ceza yazmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2 bin 651 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetlenen 425 iş yerinden 3'üne de gerekli yasal işlemler yapılırken, tedbirlere uyulmadığı tespit edilen 4 düğün salonu hakkında idari işlem yapıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA