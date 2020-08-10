Gaziantep'te 2 bin 651 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası Gaziantep'te dün 2 bin 651 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaları ve maske takmamaları nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te dün 2 bin 651 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaları ve maske takmamaları nedeniyle cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Denetim kapsamında dün 2 bin 651 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetlenen 425 iş yerinden 3'üne de gerekli yasal işlemler yapıldı. Öte yandan il merkezinde görev alınan 105 düğün salonunda, salon ve düğün sahiplerine tedbirler kapsamında gereken uyarılar yapılarak kontrolleri sağlandı. Alınan tedbirlere uyulmadığı tespit edilen 4 düğün salonu hakkında idari işlem yapıldı. Kaynak: AA