Gaziantep'te 2 bin 617 kişiye 'koronavirüs' cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 2 bin 617 kişiye idari yaptırım uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 2 bin 617 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin kent genelinde sürdüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 617 kişiye idari yaptırım uygulandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol edilen 547 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: DHA