Gaziantep'te 2 bin 546 kişiye 'koronavirüs' cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 546 kişiye cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 546 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde denetimler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde de maske ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettiği saptanan 2 bin 546 kişiye idari para cezası uygulandı. Polisler tarafından tedbirlere uyup uymadığı yönünde kontrol edilen 479 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: DHA