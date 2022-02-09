2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yapılan operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 1 adet fiber tank, 8 adet bidon ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamındaki aramalarda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 1 adet fiber tank, 8 adet bidon ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)