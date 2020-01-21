Gaziantep'te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan iki farklı operasyonda toplam 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

21.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:33
Gaziantep'te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te yapılan iki farklı operasyonda toplam 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Doğu Gişelerinde durdurulan 2 tırın dorselerinin taban kısımlarına gizlenmiş vaziyette bin 620 paket, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada ise 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki operasyonda toplam 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken suçta kullanılan bir çekici ve iki dorseye el konuldu.


Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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