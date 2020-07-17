Gaziantep'te 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Savcılı Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve ikamette arama yaptı.

Aramada, 2 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA