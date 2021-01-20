Gaziantep'te 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

20.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:18
Gaziantep'te 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir iş yeri ve deposuna düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 2 bin 408 paket sigaraya el konuldu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir iş yeri ve deposuna düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 2 bin 408 paket sigaraya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybının engellenmesi ve kaçakçılığın ulaşılabilirliğinin bitirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Aydınbaba Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve deposuna düzenlenen operasyonda 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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