Gaziantep'te 2 bin 316 kişiye korona tedbileri ihlal cezası GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 2 bin 316 kişiye cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 2 bin 316 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü bildirildi. Açıklamada polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayan 1101 kişi ile sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri 28 kişi ve 20 yaş altı 1187 kişi tespit edildiği kaydedildi. Toplam 2 bin 316 kişiye, idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA