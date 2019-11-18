Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezindeki kolilerde yapılan aramalarda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

18.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:20
Gaziantep'te 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te bir kargo aktarım merkezindeki kolilerde yapılan aramalarda 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde şüphe üzerine 4 adet kolide arama yaptı. Yapılan aramada 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara paketlerine ve nargile tütününe el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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