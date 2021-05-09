Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
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Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi

Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valiliği 'Bir Çocuk Bir Dilek Projesi' ile kentteki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 2 bin 300 çocuğun hayallerini gerçekleştirdi.

GAZİANTEP Valiliği 'Bir Çocuk Bir Dilek Projesi' ile kentteki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 2 bin 300 çocuğun hayallerini gerçekleştirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül öncülüğünde bir süre önce 'Bir Çocuk Bir Dilek Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında kentte 2 bin 300 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa mektup yazılarak ailelerinden isteyecekleri 3 dilekleri soruldu. Çocuklar mektuplara karşılık olarak 3 dileklerinin yer aldığı cevapları valiliğe gönderdi. Gaziantep Valiliği de çocukların yazdığı birbirinden ilginç isteklerin yazılı olduğu mektupların ardından dilekleri gerçekleştirdi. Bugün çocukların talep ettikleri hediyeler, düzenlenen törenle araçlara yüklenerek adreslere gönderildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, proje kapsamında şehir genelinde 2 bin 300 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşıldığını ve dileklerinin gerçekleşeceğini ifade etti. Yetim ve öksüz çocuklara öncelik verilen proje kapsamında 2 bin 300 çocuğun sevindirildiğini anlatan Vali Gül; "Biz bu çocuklarımıza bir mektup yazdık. Özellikle bu çocuklarımızın üç tane dileklerini istedik. Üç dileğinden birisini de Ramazan Bayramı öncesinde yerine getireceğimizi belirttik. Çocuklarımız mektuplarını yazdılar. Hayırseverlerimiz sağ olsunlar. Hangi çocuğun hangi dileğini gerçekleştirdiler ise bizlere bildirdiler. Toplamda 2 bin 300 çocuğumuzun dilekleri gerçekleşti. Bu dilekler arasında annelerine beyaz eşya kendisine, bilgisayar ve oyuncak isteyen ya da babasının mezarının yapılmasını isteyenler de var. Hepsinin dileklerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi
Gaziantep'te, 2 bin 300 çocuğun dileği gerçekleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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