Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye koronavirüs cezası GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 296 kişiye, cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 296 kişiye, cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 296 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, karantinadan kaçtığı belirlenerek yakalanan 21 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Kontrol edilen 423 iş yerinden 3'üne de, tedbirlere aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.

Kaynak: DHA