Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye koronavirüs cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 296 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 296 kişiye idari para cezası kesildi.

Koronavirüs vaka artışının yüksek olduğu kentler arasında yer alan Gaziantep'te, güvenlik güçlerince tedbirlere uyulması noktasında yoğun denetim yapılıyor. Kentte polis ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ettiği belirlenen 2 bin 296 kişiye idari yaptırım uygulanarak ceza kesildi.Polislerin denetimler kapsamında kontrol ettiği 421 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: DHA