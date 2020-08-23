Gaziantep'te 2 bin 282 kişiye korona cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 282 kişiye idari para cezası verildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 282 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ederek koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 282 kişiye idari ceza kesildi. Denetimlerde ayrıca karantinadan kaçtığı belirlenen 9 kişiye de karantina hükümlerine aykırı davranmaktan işlem yapıldı. Polis ekiplerince kontrol edilen 544 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: DHA