Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetim gerçekleştirilen 394 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı. Kaynak: AA