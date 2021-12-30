Gaziantep'te 2 bin 245 zeytin ağacı daha toprakla buluştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" sloganı ile başlattığı Yeşil Antep Projesi'nin 23'üncü durağı olan Aydınlar Mahallesi'nde 2 bin 245 zeytin ağacı toprakla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 bin 400 metrekare alanda Türkmenler Un ile yapılan ağaçlandırma çalışmasında 2 bin 245 zeytin ağacı toprakla buluşturuldu. Böylelikle proje kapsamında şehir merkezinde 180 bin 598 metrekarelik alana fidan dikimi yapılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni bir yüzyıla girildiğini belirterek, "Gazi şehir, akıllı, şampiyon ve yeşil şehir onayının uluslararası alanda alındığı bir şehir oldu. Dünyamızı, insan ile beraber muhafaza edebilsek, sürdürülebilir kalkınmayı başarabilseydik, yaşadığımız sorunların hiçbiri olmayacaktı. Ekosistemimizi o kadar bozuyoruz ki çöle kar yağıyor, Venedik su baskınları ile mücadele ediyor, Antarktika'da buzullar eriyor. Şu anda bile şehrimizde bol kar ve yağmur yağışı olması gerekirken güneşli bir hava var. Bu artık çevreyi yeşillendirelim değil, dünyanın geleceği meselesi. Bu bir zorunluluk." ifadelerini kullandı.

Yeşil alanların artmasıyla toprağı, havayı ve suyu korumayı hedeflediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yeşil sanayiyi çalışıyor, yüksek biyolojik arıtmaya geçiyoruz. Diğer bir taraftan ulaşımda eski, yaşlı otobüsleri kaldırarak, filomuzu gençleştirdik, doğalgaza geçtik ve şimdiki hedefimiz elektrikli otobüslere geçmek. Bisiklet yollarımızı genişletiyoruz. Gaziray'da sona geldik ve Cumhurbaşkanımızın destekleri ile metronun temelini atacağız. Tükettiğimiz enerjinin yerine yenilenebilir enerji ile üretim yapmaya başladık. Yüzüncü yılda '27 Milyon Fidan' hedefimiz için sürekli çalışıyor, şehrimize uygun birçok ağaç türünü toprakla buluşturuyoruz. "

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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