Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 4 yaralıGAZİANTEP Gaziantep'te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 4 yaralı
GAZİANTEP Gaziantep'te 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep-Nizip yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 27 JD 538 plakalı ticari araç ile İbrahim B. yönetimindeki 27 UL 749 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan İbrahim B., H. E., A. E., Mustafa E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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