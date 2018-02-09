Gaziantep'te 2,5 Yıl Önce Bulunan Erkek Cesedi

Gaziantep'te, iki buçuk yıl önce bir üzüm bağında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

İslahiye ilçesi Aşağıbilenler Mahallesi'deki bir üzüm bağında Emrah Bilir'in cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdüren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İslahiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye, Gaziantep ve Denizli'deki bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 13 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İslahiye Adliyesine sevk edildi.

22 Eylül 2015'te üzüm bağında cesedi bulunan Bilir'in, İslahiye Orman İşletme Şefliğinde geçici işçi statüsünde çalıştığı ve olaydan önceki akşam Aşağıbilenler Mahallesi'ndeki bir düğüne katıldığı belirtilmişti.