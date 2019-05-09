Gaziantep'te 2,5 Ton Küflenmiş Biber İmha Edildi

Gaziantep'te 2,5 ton küflenmiş biber imha edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir depoda satılmak üzere depolanmış ve küflenmiş 2,5 ton toz biber bulundu. Zabıta ekipleri biberleri toprağa gömerek imha etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir depoda çuvallar içinde küflenmiş toz biber olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler yaptıkları denetimlerde depoda çuvallar içerisinde küflenmiş biber ele geçirdi. Ekipler yaklaşık 2,5 ton olan biberi iş makineleri ile kamyona yükleyerek ilçe dışındaki alanda gömerek imha etti.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, ele geçirilen biberin yurt dışından değişik ürünler adı altında getirilen aflatoksinli biberler olduğunu söyledi. İmha edilen biberlerin gıda maddesi olarak tüketilemeyeceğini belirten Vural, İlçemiz biber üretiminde önemli tesislere sahip. Biber kalitesini gölgeleyecek merdiven altı üretim yapılmasına ve ithal olarak gelen aflatoksin içeren biberlere izin vermeyeceğiz dedi.

Kaynak: DHA