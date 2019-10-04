Gaziantep'te 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi 3 şüpheli yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracın içerisinde yapılan aramada çanak anten içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.10.2019 23:05
Gaziantep'te 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te 2,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

3 şüpheli yakalandı


GAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracın içerisinde yapılan aramada çanak anten içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden Gaziantep'e seyir halindeki bir araç Gaziantep-Nizip yolunda durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda çanak anten içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların yasal işlemlerinin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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