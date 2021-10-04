Gaziantep'te 2,3 ton etil alkol ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 ton 340 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte alkol yapıldığı belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişeye konulmuş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.